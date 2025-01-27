(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Suriye İçişleri Bakanı Ali Kedde ile bir araya geldi.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Maslahatgüzar Büyükelçi Burhan Köroğlu, İçişleri Bakanı Sayın Ali Kedde'yi ziyaret etti. Görüşmede ikili işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Türkiye ve Suriye İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?