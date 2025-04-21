Türkiye ve Suriye Tarım İşbirliği Gelişiyor

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım Diplomasi Forumu kapsamında ülkede bulunan Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Amjad Badr ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bolat, "Türkiye ve Suriye ikili ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmeye ve stratejik bir hale getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul'da Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile birlikte ülkemizin ev sahipliğinde Tarım Diplomasi Forumu'nu gerçekleştiriyoruz. Forum kapsamında ülkemizde bulunan Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Sayın Amjad Badr ile ikili görüşme gerçekleştirdik.

Geçen hafta iş dünyamız ile birlikte ziyaret ettiğimiz Şam'da gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye ve Suriye'nin iş birliği noktasında önemli fırsatlara sahip olduğunu gördük. Türkiye olarak, Suriye'in yeniden imarı ve inşasına yönelik olan desteğimizi ve kararlılığımızı ortaya koyduk. Bugün de Sayın Badr ile yaptığımız görüşmelerde iki ülkenin tarım alanındaki iş birliğini, tarım ürünleri dış ticareti ve gümrük süreçlerini değerlendirdik. Türkiye ve Suriye ikili ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmeye ve stratejik bir hale getirmeye devam edeceğiz."