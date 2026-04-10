ASO ile Tunus Sfax Ticaret ve Sanayi Odası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Tunus Sfax Ticaret ve Sanayi Odası arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. ASO Başkanı Seyit Ardıç ile Sfax Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Habib Hammami tarafından, Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghier şahitliğinde imzalanan protokol ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının artırılması ve iki oda arasında iletişim ağı oluşturulması amaçlanıyor.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, protokolün Türkiye ile Tunus arasındaki köklü dostluğun ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesini temsil ettiğini belirtti. Ardıç, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin Tunus'a ihracatının yaklaşık 1,2 milyar dolar, ithalatının ise 346 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade ederek, bu verilerin iş birliğinin henüz arzu edilen seviyede olmadığını gösterdiğini söyledi. Hedeflerinin ticaret hacmini artırmak, iş birliğini çeşitlendirmek ve Ankara ile Tunus arasında daha güçlü bir ekonomik ortaklık kurmak olduğunu vurguladı.

Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier, imzalanan protokolün iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerine yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı. Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin en güçlü olduğu ülkelerin başında geldiğini belirten Ben Sghaier, bu anlaşmanın karşılıklı projeleri artıracağına ve ekonomik ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inandığını ifade etti.

Sfax Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Habib Hammami ise protokolün iki ülkede ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını ve Afrika pazarlarındaki ortak varlığı güçlendireceğini söyledi. İş birliği anlaşması kapsamında, Türkiye ve Tunus arasındaki sanayi ve ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının artırılması ve iş dünyaları arasında daha etkin bir iletişim ağı oluşturulması planlanıyor. Bu çerçevede iş eşleştirme faaliyetleri, ortak etkinlikler ve bilgi paylaşımı gibi çalışmalar yürütülecek.