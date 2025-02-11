Türkiye ve Türkmenistan Arasında Türkmen Gazı Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Türkiye ve Türkmenistan Arasında Türkmen Gazı Anlaşması İmzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesini sağlayacak anlaşmanın Türkiye ve Türkmenistan arasında imzalandığını duyurdu. Anlaşma, 1 Mart 2025'ten itibaren gaz akışının başlamasını planlıyor ve iki ülke arasındaki enerji iş birliğini güçlendirecek.

11.02.2025 20:25
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(ANKARA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesini sağlayacak olan anlaşmanın Türkiye ve Türkmenistan arasında imzalandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye ve Türkmenistan arasında yapılan enerji iş birliği anlaşması çerçevesinde Türkmen gazının Türkiye'ye geleceğini belirtti. Bayraktar açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya'da imzaladığımız doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk.

Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Türkmenistan Arasında Türkmen Gazı Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

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