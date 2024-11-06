Türkiye ile Yunanistan heyetleri, "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı' kapsamında Yunanistan Savunma Bakanlığından bir heyet, 5-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'a ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi'nde başladı."
Son Dakika › Güncel › Türkiye ve Yunanistan Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?