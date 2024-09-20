Türkiye-Venezuela Kültürel Etkileşim Gecesi - Son Dakika
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Türkiye-Venezuela Kültürel Etkileşim Gecesi

Caracas'ta düzenlenen etkinlik, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladı.

20.09.2024 20:49
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Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, "Türkiye-Venezuela Kültürel Etkileşim Gecesi" etkinliği yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Chacao Belediyesi Kültür Merkezi ev sahipliğinde, Türkiye'nin Venezuela Büyükelçiliği, Chacao Belediyesi, YEE ve Chacao Kültür Merkezi tarafından düzenlenen geceye çok sayıda davetli katıldı.

Chacao Belediyesi Meclis Üyesi Oscar Gonzales, etkinliğin Türkiye ile Venezuela arasındaki kültürel bağları geliştirmek adına çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, iki ülke arasında ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini vurgulayarak, "Dostluk ilişkilerimizin siyasi ve ekonomik alanlarla sınırlı olmaması gerektiğini biliyor ve bu bağlamda halklarımız arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi için çabalıyoruz." dedi.

YEE Caracas Koordinatörü Hasan Nalbant, Enstitünün, Venezuela'da kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen büyük bir ilgiyle karşılaştığını ve bu türden kültürel etkinliklerin iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Maarif Vakfı ve YEE öğrencileri dans ve şarkı performansları sergiledi.

Türkiye'nin tarihi ve turistik güzelliklerinin gösterildiği 20 resimlik sergiye de etkinlikte yer verildi.

Resim sergisinin ardından, Türk mutfağından lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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