Türkiye-Vietnam ilişkilerinde stratejik ortaklık hedefi

Türkiye'nin Hanoi Büyükelçisi Korhan Kemik, Vietnam ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin son yıllarda önemli gelişme kaydettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kemik, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği basın gezisi kapsamında Hanoi'de bulunan gazetecileri konutunda ağırladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kemik, Türkiye ile Vietnam arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini, Türkiye'nin Vietnam'ı gelişen ekonomisi ve uluslararası alandaki konumuyla önemli bir ortak olarak gördüğünü dile getirdi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1978'de kurulduğunu, Türkiye'nin 1997'de Hanoi'de, Vietnam'ın da 2003'te Ankara'da büyükelçilik açtığını anlatan Kemik, son dönemde karşılıklı üst düzey temasların yoğunlaştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında Vietnamlı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirten Kemik, iki ülkenin dışişleri bakanlarının Gazze için oluşturulan Barış Kurulunun toplantısı kapsamında Washington'da bir araya geldiklerini, parlamentolar arası temasların da arttığını söyledi.

Kemik, iki ülke arasındaki dayanışmanın da güçlü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"2023'te ülkemizdeki depremler sonrası Vietnam, tarihinde ilk kez yurt dışına arama kurtarma ekibi gönderdi. Biz de 2024'te ilgili kuruluşlarımız ve özel sektörümüz vasıtasıyla Vietnam'a destek sağladık. Bu da dostluğumuzun ne kadar güçlü olduğu gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde hedefimiz, ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkarmak. Bu doğrultuda her iki tarafta da hem Türkiye'de hem Vietnam'da irade mevcut. Bu yöndeki çalışmalar da sürüyor. İlişkilerimiz ivme içerisinde, kurumsallaşma doğrultusunda, stratejik ortaklık hedefiyle ilerliyor."

İlişkilerin kurumsal altyapısını güçlendirmeye önem verdiklerini dile getiren Kemik, geçen yıl iki ülkede karşılıklı askeri ataşeliklerin açıldığını, Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde Türkiye Başkonsolosluğu açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İkili ticarette 4 milyar dolar hedefi

Türkiye ile Vietnam arasındaki ekonomik ilişkilerin de geliştiğine dikkati çeken Kemik, 2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,4 milyar dolara ulaştığını, bunun yaklaşık 450 milyon dolarını Türkiye'nin ihracatının oluşturduğunu söyledi.

Bu yılın 9 ayında ticaret hacminin 2,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, Türkiye'nin ihracatının 300 milyon dolara yaklaştığını belirten Kemik, Vietnam ile ticarette ülkesi aleyhine açık bulunduğunu ifade etti.

Kemik, "Ticaret hacmimizi 4 milyar dolara yükseltmek istiyoruz ama amacımız, sadece ticaret hacmini yükseltmek değil aynı zamanda ticaretimizi sürdürülebilir ve dengeli bir hale getirebilmek." dedi.

Türkiye'nin Vietnam'a makine, araç, kumaş ve ilaç gibi ürünler ihraç ettiğini, ağırlıklı olarak elektronik eşya, telefon ve bilgisayar ithal ettiğini anlatan Kemik, iki ülke arasındaki coğrafi uzaklık ve iş çevrelerinin birbirlerini yeterince tanımamasının ticaretin gelişmesindeki başlıca zorluklar arasında yer aldığını söyledi.

Kemik, karşılıklı ticaret heyetleri, fuar katılımları ve Türk ürünlerinin Vietnam'da tanıtılmasının ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Türk firmalarının Vietnam'daki yatırımı 1,7 milyar dolar

Ekonomik ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından yatırımların önemine değinen Kemik, Vietnam verilerine göre Türkiye'nin bu ülkedeki yatırımlarının 1,7 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Türk firmalarının Vietnam'daki en önemli projelerinden birinin Ho Chi Minh şehrindeki Long Thanh Uluslararası Havalimanı yolcu terminali inşaatı olduğunu belirten Kemik, projenin IC İçtaş İnşaat liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Projenin alanında ilk olduğuna işaret eden Kemik, şunları kaydetti:

"Türk müteahhitlik sektörünün Vietnam'da bu ölçekte bir projede ilk defa yer alması açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Belki önümüzdeki dönemde bu proje, diğer firmalarımızın da Vietnam'daki altyapı projelerine katılım sağlamaları bakımından örnek olabilir. Vietnam'la olan ticaretimizde büyük bir potansiyel var. Vietnam, bölgesinde bir üretim merkezi haline geldi. Coğrafi uzaklık ve iş çevrelerinin tanınması en önemli zorluklar. Bu zorluklar aşıldığı zaman bu potansiyel gerçekleşecektir."

"Türk Hava Yolları iki ülke arasında stratejik bir köprü"

Türkiye ile Vietnam arasındaki hava ulaşımının geliştirilmesinde THY'nin önemli rol üstlendiğini vurgulayan Kemik, şirketin iki ülke arasındaki bağlantıyı güçlendirdiğini söyledi.

Kemik, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede ticaret, turizm, halklar arası etkileşim artacak. İş insanlarımız, Vietnam'a seyahat etme imkanına sahip olacak. Aynı zamanda kargo taşımacılığının artması, ticaretin çeşitlenmesine, ürün sevkiyatının yükselmesine vesile teşkil edecek. Öğrencilerin, akademisyenlerin geliş gidişlerini kolaylaştıracak. Bağlantısallığın güçlendirilmesi ve bu alanda Türk Hava Yollarının oynadığı rol, ilişkilerimizin daha ileri seviyelere taşınması bakımından önemli bir işleve sahip olacak. Türk Hava Yolları, iki ülke arasında stratejik bir köprü."

THY'nin 2010 yılında Ho Chi Minh şehrine, 2016'da da Hanoi'ye sefer başlattığını anlatan Kemik, halihazırda haftalık 20 yolcu ve 11 kargo seferinin düzenlendiğini belirtti.

Kemik, ağustos ayında iki ülkenin sivil havacılık otoriteleri arasında imzalanan mutabakatla haftalık yolcu sefer kapasitesinin 42, kargo sefer hakkının da 28 frekansa yükseltildiğini söyledi.

Kemik, hava ulaşımındaki gelişmelerin öğrenciler ve akademisyenlerin karşılıklı ziyaretlerini de kolaylaştıracağını belirterek, THY'nin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasında önemli işlev üstlendiğini ifade etti.

Diplomatik ilişkilerin 50. yılı için hazırlıklar başladı

Türkiye ile Vietnam arasındaki kültürel ilişkilerin dostluğun güçlenmesinde önemli bir unsur olduğunu anlatan Kemik, iki toplumun aile bağları, büyüklere saygı ve misafirperverlik gibi ortak değerlere sahip olduğunu söyledi.

Büyükelçilik olarak Türkiye'nin Vietnam'daki tanıtımına önem verdiklerini belirten Kemik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yazar Sara Şahinkanat'ın iki çocuk kitabının Vietnamcaya çevrilerek okurlarla buluşturulduğunu anlattı.

Hanoi Üniversitesinde 18 Mayıs 2026'da Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı, Cumhuriyet'in kuruluşu ve modern Türkiye'nin gelişiminin anlatıldığı etkinlik düzenlediklerini ifade eden Kemik, Türk Mutfağı Haftası kapsamında da üniversite programları, yemek eğitimleri ve resepsiyonlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Vietnam'daki kültür festivallerine de katıldıklarını belirten Kemik, son olarak Hanoi'de düzenlenen 2. Dünya Kültür Festivali'nde Türk mutfağını ve kültürel değerlerini tanıttıklarını söyledi.

Kemik, "2028 yılı, diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50. yıl dönümü. Bu anlamlı vesileyle kültürel, akademik ve geniş kapsamlı çeşitli etkinlikler düzenlemeyi öngörüyoruz." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Vietnam'da yürüttüğü projelere de değinen Kemik, kurumun çalışmalarının iki ülke arasındaki dostluğun gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.