Bosch Araştırması: Dünya Yapay Zeka Çağına Hazır, Türkiye'de Temkinli İyimserlik

Dünya yapay zeka çağına hazır, Bosch Tech Compass 2026 araştırmasına göre. Araştırmada, katılımcılar yapay zekayı önümüzdeki on yılın en etkili teknolojisi olarak görüyor ve toplum üzerinde en olumlu etkiyi yaratacağına inanıyor. Dünya çapında katılımcıların yarısından fazlası yapay zeka değişimlerine hazır olduğunu belirtirken, Türkiye'de bu oran yüzde 73 ile global ortalamanın üzerinde çıkıyor.

Ancak, katılımcıların çoğunluğu teknolojik ilerlemenin sonuçları daha iyi anlaşılana kadar yavaşlatılması gerektiğini düşünüyor, bu da Türkiye'de temkinli bir iyimserlik sergilendiğini gösteriyor. Araştırma, Türkiye'nin genç ve dinamik pazar olarak dahil edilmesiyle örneklemi büyütüp kritik bakış açıları ekliyor.

İnsanların teknolojiden beklentisi günlük hayatı kolaylaştıran çözümler sunması, özellikle kişisel sağlık, sürdürülebilirlik ve gizlilik alanlarında. Türkiye'de katılımcıların yüzde 28'i otonom sürüşü etkili teknoloji olarak görüyor, bu oran global ortalamanın üzerinde. Ayrıca, Türkiye'de teknolojiye ilgi yüksek, bilim kurgu senaryolarına merak ve açıklık sergileniyor, örneğin başka gezegende yaşamaya gönüllülük oranı yüzde 52.