Türkiye, yasa dışı yollarla çıkarılan eserlerini geri getiriyor - Son Dakika
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Türkiye, yasa dışı yollarla çıkarılan eserlerini geri getiriyor

Türkiye, yasa dışı yollarla çıkarılan eserlerini geri getiriyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan eserlerin takibini titizlikle yaptıklarını ve 2018'den bu yana 7 bin 824 eseri ülkeye getirdiklerini açıkladı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan gece müzeciliği projesiyle ziyaretçi sayısında yüzde 47 artış yaşandığı belirtildi.

02.06.2024 12:15
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, "Yasa dışı yollarla ülkemizden yurt dışına çıkarılmış eserlerimizi dedektif titizliğinde takip ediyoruz. 2018 yılından beri 7 bin 824 eserimizi ülkemize getirdik." dedi.

İnceciköz, AA muhabirine, yurt dışına kaçırılmış tarihi eserlerin tespiti ve iadesi amacıyla Bakanlık bünyesinde güçlü bir ekip oluşturulduğunu, emniyet ve jandarma ile koordineli çalışan ekibin başarılı neticelere imza attığını belirtti.

Daha önce Bakanlık bünyesindeki Kaçakçılık Şube Müdürlüğünün 2018 yılında daire başkanlığı seviyesine getirildiğini ifade eden İnceciköz, şöyle konuştu:

"Yasa dışı yollarla ülkemizden yurt dışına çıkarılmış eserlerimizi dedektif titizliğinde takip ediyoruz. Protokol imzaladığımız ülkelerle bizden kaçırıldığını kanıtladığımız eserleri yurdumuza getiriyoruz. 2018 yılından beri 7 bin 824 eserimizi ülkemize getirdik. Bu gayret her zaman var olacak ama temelde eserlerimizin yurt dışına çıkarılmaması için vatandaşlara yönelik eğitim seminerleri düzenliyoruz. Bunun çok ciddi bir suç olduğunu, yerelde bunların korunması gerektiğini anlatıyoruz. Model olarak eser iadeleri ve kaçakçılıkla ilgili başlattığımız süreç dünyada rol model oldu. Biz burada artık kuralları belirleyen ülke olduk. Bir eserin üzerindeki toprak tanesinden o eserin ülkemizden kaçırıldığını kanıtlayabilir teknoloji, eğitim, bilgi ve birikime sahibiz. Gelecekte hedefimiz bugüne kadar kaçırılmış tüm eserleri getirmek."

"Gece müzeciliği projesi ile ziyaretçi sayısı yüzde 47 arttı"

İnceciköz, Kültür ve Turizm Bakanlığının son yıllarda turizmin yanı sıra müzecilik faaliyetlerine yönelik önemli proje ve uygulamaları hayata geçirdiğini ifade etti.

Ülke genelindeki müze sayısı ve niteliğinin artırılmasını sağlama hedefiyle çalışmaların sürdüğünü dile getiren İnceciköz, "2002 yılında ülke genelinde müze sayımız 183 iken 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla bu sayı 214'e yükseldi. Bu süreçte 169 müzemizin onarım ve restorasyonunu yaptık." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un göreve başladığı 2018 yılından itibaren müzeciliğe yeni bir soluk getirildiğini kaydeden İnceciköz, bu yıl başlatılan gece müzeciliği uygulamasının buna örnek olduğunu vurguladı.

Gece müzeciliği uygulamasıyla tarihi ve kültürel alanlarda konuk edilen turist sayısında artış yaşandığını anlatan İnceciköz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl itibariyle gece müzeciliği projesini başlattık. Deniz, kum, güneş turizminin olduğu kısaca sıcak iklimin hakim olduğu yerlerde, müzelerimizin konforunu buna göre ayarladık. Müze ve ören yerlerimizi aydınlatarak ziyaretçilerimizin akşam da buraları gezmelerini hedefledik. İlk uygulamalar Side, Efes ve Hierapolis antik kentlerinde başladı. Oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Bu çalışmayla ziyaretçi sayımızı bir önceki yıla kıyasla yüzde 47 artırdık. Çalışmalarımız kalan alanlarda da devam edecek. Daha çok kültür turizmine hizmet edecek şekilde tüm Anadolu coğrafyasına yaymayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Türkiye, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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