Türkiye'ye Eurofighter Typhoon İhracatı Anlaşması - Son Dakika
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Türkiye'ye Eurofighter Typhoon İhracatı Anlaşması

23.07.2025 12:45
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İngiltere ve Türkiye, Eurofighter Typhoon ihracatı için mutabakat zaptı imzaladı; milyarlarca sterlinlik anlaşma.

İngiliz hükümeti, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin imzalanan tam kapsamlı mutabakat zaptıyla, "milyarlarca sterlinlik" ihracata yönelik büyük bir adım atıldığını bildirdi.

Bugün İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptını imzalamasının ardından İngiltere Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'ye Typhoon savaş uçaklarının ihracatı için "milyarlarca sterlinlik" anlaşma yapıldığı belirtilerek, bunun aynı zamanda İngiltere-Türkiye işbirliğini de güçlendireceği vurgulandı.

İki ülke arasındaki mutabakat zaptının, Typhoon savaş uçaklarının Türkiye'ye ihracatı için önemli bir adım olduğuna işaret edilerek, "Yıllardır süren savunma işbirliğine dayanarak taraflar, gelecekteki Typhoon ihracat anlaşmasının Türkiye'nin gelişmiş savaş kabiliyetlerini güçlendireceği konusunda mutabık kaldı. Türkiye ile olası anlaşmaya ilişkin müzakereler, önümüzdeki haftalarda devam edecek. Anlaşma, NATO'nun kolektif caydırıcılığını güçlendiriyor ve İngiltere ile Türkiye arasında yıllardır süren savunma işbirliği ve gelişen endüstriyel bağları temel alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olası anlaşmanın sağlanması halinde bunun İngiltere'nin 2017'den bu yana Typhoon için aldığı ilk ihracat siparişi olacağı belirtilerek, Typhoon programının İngiltere'de 20 bin kişilik istihdamı destekleyeceği kaydedildi.

"Hükümetim, bu anlaşmayı imzalamaya büyük önem vermektedir"

"Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin Typhoon savaş uçağı üretiminin, ekonomik büyüme için itici güç olduğunu dile getirerek, "Türkiye ile milyarlarca sterlinlik bir ihracat anlaşması imzalamak, önümüzdeki yıllarda İngiltere'de 20 bin kişinin istihdamını sürdürecek ve koruyacak. Bu nedenle hükümetim, bu anlaşmayı imzalamaya büyük önem vermektedir. Bu anlaşma, hayati önem taşıyan savunma sanayimizi güçlendirecek, değişim planımızı hayata geçirecek ve bu belirsiz zamanlarda bizim ve müttefiklerimizin güvenliğini artıracaktır." ifadelerini kullandı.

???İngiltere Savunma Bakanı John Healey de bugün imzalanan mutabakat zaptının Türkiye'nin söz konusu jetleri satın almasına yönelik büyük bir adım olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'yi Typhoon uçaklarıyla donatmak, NATO'nun kolektif savunmasını güçlendirecek ve önümüzdeki yıllarda İngiltere genelinde binlerce vasıflı iş imkanı sağlayarak her iki ülkenin sanayi tabanını da güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Eurofighter Typhoon, İngiltere, Politika, Savunma, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'ye Eurofighter Typhoon İhracatı Anlaşması - Son Dakika

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