Türkiye'ye İade Edilen Suçlular
Türkiye'ye İade Edilen Suçlular

Türkiye\'ye İade Edilen Suçlular
20.10.2025 09:49
İçişleri Bakanı Yerlikaya, yurt dışındaki 500 suçlunun Türkiye'ye iadelerini sağladıklarını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız R.R., T.B. ve Y.E.A.' nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan'dan ülkemize iadelerini sağladık" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kabine döneminde kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 suçluyu Türkiye'ye geri getirdiklerini belirterek, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle; 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. isimli şahıs Almanya'da, 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. isimli şahıs Karadağ'da, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. isimli şahıs Kazakistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederek, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'ye İade Edilen Suçlular - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye'ye İade Edilen Suçlular - Son Dakika
