Türkiye-Yeni Zelanda İşbirliği Gelişiyor

06.03.2026 19:35
Bakan Bolat, Yeni Zelanda Büyükelçisi ile turizm ve ticaret işbirliklerini görüştü.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis ile görüştüğünü belirterek, "Turizm alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, Türk Hava Yolları'nın bölgeye yönelik uçuşlarının sağlayacağı katkılar, özel sektör işbirliğinin önemi, başta tarım, gıda, altyapı, enerji, eğitim hizmetleri ve teknoloji olmak üzere birçok alanda yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirdik" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşlarıyla şekillenen ortak tarihimizin sağladığı güçlü dostluk zemininde; Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini artırma ve çeşitlendirme imkanlarını ele aldık. Turizm alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, Türk Hava Yolları'nın bölgeye yönelik uçuşlarının sağlayacağı katkılar, özel sektör işbirliğinin önemi, başta tarım, gıda, altyapı, enerji, eğitim hizmetleri ve teknoloji olmak üzere birçok alanda yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri önümüzdeki dönemde daha da ileri taşımakta kararlıyız."

Kaynak: ANKA

