Türkiye, Yerli Doppler Ultrason Üretecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, Yerli Doppler Ultrason Üretecek

Türkiye, Yerli Doppler Ultrason Üretecek
15.05.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin 2 yıl içinde yerli doppler ultrason üreteceğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye, 2 sene sonra kendi doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak için Niğde'ye geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu, daha sonra basına kapalı düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Memişoğlu ardından Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık yatırımlarıyla dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu kaydetti. Eser siyaseti yaptıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Sizler adına burada gece gündüz çalışıyoruz. Şu an Anadolu'da dolaştığım, geldiğim 75'inci şehirdeyiz. Sağlık hizmetleri gerçekten her gün 3 milyon insanımıza dokunuyor. 1,5 milyon sağlık çalışanıyla beraber, sadece Türkiye'ye değil, etrafımıza da hizmet veriyoruz ama bu bize yetmez" diye konuştu.

'SAĞLIKTA YENİ TEKNOLOJİLER ÜRETECEĞİZ'

Bakan Memişoğlu, yaptıkları yeni yatırımlardan da bahsederek şöyle dedi: "Bundan sonra sağlıkta yeni şeyler de söyleyeceğiz. Yeni teknolojiler, yeni bilgiler üreteceğiz. Sadece sağlık hizmetlerinde değil, bilgisiyle, teknolojisiyle, üretim kapasitesiyle Türkiye bugün bu yola girmiş durumda. Bilim insanlarıyla, üniversiteleriyle hep beraber inşallah Türkiye nasıl sağlık hizmetlerinde örnek olmuşsa, sağlık teknolojisinde de sağlık sanayisinde de aynı savunma sanayisinde olduğu gibi dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek."

'SOLUNUM CİHAZI ÜRETTİK'

Yerli ve milli cihazlar üreteceklerini kaydeden Bakan Memişoğlu, "Solunum cihazı ürettik, akciğer kalp pompa makinesi ürettik, yüzde 90'ı yerli. İnşallah birkaç hafta içerisinde Bilkent Hastanesi'nde ilk hastamızın ameliyatını yapacağız. Bundan 1 hafta, 10 gün evvel, Türkiye'nin kendi ultrasonunu üretecek sözleşmelere imza attık. Türkiye, 2 sene sonra kendi doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız. Ama bu da yetmez, özellikle kanser tedavisi olsun, uç tedaviler olsun, hücresel tedaviler olsun, moleküler tedaviler olsun, bunu da dünyada yapan sayılı ülkeler arasında Türkiye'miz var. Bunun yanında esenlik dediğimiz mevzuat çıkarıyoruz. Bu mevzuat sadece hastalara sağlık hizmeti sunmak değil, sağlıklı kalmak için özel sektörün de olacağı, kamu sektörünün de olacağı, üniversitenin de olacağı, sağlıklı insanların, sağlıkla yaşama devam etmesi için sağlık hizmeti sunacak bir mevzuat çalışmasını inşallah en kısa zamanda da uygulamaya geçireceğiz. Bu sadece Türk vatandaşlarına değil, yurt dışından gelen sağlıklı yabancılar için de hizmet kapasitesi oluşturacak bir alan. Bunu da en kısa zamanda inşallah milletimize sunacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından hastanenin açılışı yapıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Yerli Doppler Ultrason Üretecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:11:42. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Yerli Doppler Ultrason Üretecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.