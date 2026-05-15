Türkiye, Yerli Doppler Ultrason Üretecek

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye, 2 sene sonra kendi doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak için Niğde'ye geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu, daha sonra basına kapalı düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Memişoğlu ardından Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık yatırımlarıyla dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu kaydetti. Eser siyaseti yaptıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Sizler adına burada gece gündüz çalışıyoruz. Şu an Anadolu'da dolaştığım, geldiğim 75'inci şehirdeyiz. Sağlık hizmetleri gerçekten her gün 3 milyon insanımıza dokunuyor. 1,5 milyon sağlık çalışanıyla beraber, sadece Türkiye'ye değil, etrafımıza da hizmet veriyoruz ama bu bize yetmez" diye konuştu.

'SAĞLIKTA YENİ TEKNOLOJİLER ÜRETECEĞİZ'

Bakan Memişoğlu, yaptıkları yeni yatırımlardan da bahsederek şöyle dedi: "Bundan sonra sağlıkta yeni şeyler de söyleyeceğiz. Yeni teknolojiler, yeni bilgiler üreteceğiz. Sadece sağlık hizmetlerinde değil, bilgisiyle, teknolojisiyle, üretim kapasitesiyle Türkiye bugün bu yola girmiş durumda. Bilim insanlarıyla, üniversiteleriyle hep beraber inşallah Türkiye nasıl sağlık hizmetlerinde örnek olmuşsa, sağlık teknolojisinde de sağlık sanayisinde de aynı savunma sanayisinde olduğu gibi dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek."

'SOLUNUM CİHAZI ÜRETTİK'

Yerli ve milli cihazlar üreteceklerini kaydeden Bakan Memişoğlu, "Solunum cihazı ürettik, akciğer kalp pompa makinesi ürettik, yüzde 90'ı yerli. İnşallah birkaç hafta içerisinde Bilkent Hastanesi'nde ilk hastamızın ameliyatını yapacağız. Bundan 1 hafta, 10 gün evvel, Türkiye'nin kendi ultrasonunu üretecek sözleşmelere imza attık. Türkiye, 2 sene sonra kendi doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız. Ama bu da yetmez, özellikle kanser tedavisi olsun, uç tedaviler olsun, hücresel tedaviler olsun, moleküler tedaviler olsun, bunu da dünyada yapan sayılı ülkeler arasında Türkiye'miz var. Bunun yanında esenlik dediğimiz mevzuat çıkarıyoruz. Bu mevzuat sadece hastalara sağlık hizmeti sunmak değil, sağlıklı kalmak için özel sektörün de olacağı, kamu sektörünün de olacağı, üniversitenin de olacağı, sağlıklı insanların, sağlıkla yaşama devam etmesi için sağlık hizmeti sunacak bir mevzuat çalışmasını inşallah en kısa zamanda da uygulamaya geçireceğiz. Bu sadece Türk vatandaşlarına değil, yurt dışından gelen sağlıklı yabancılar için de hizmet kapasitesi oluşturacak bir alan. Bunu da en kısa zamanda inşallah milletimize sunacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından hastanenin açılışı yapıldı.