Türkiye-Yunanistan Hackathon 2024-2025 Başladı - Son Dakika
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Türkiye-Yunanistan Hackathon 2024-2025 Başladı

Türk ve Yunan gençleri için inovasyon ve işbirliği odaklı hackathon'a başvurular başladı.

02.12.2024 16:20
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Türk ve Yunan gençleri arasında inovasyonu, işbirliğini ve karşılıklı anlayışı geliştirmeyi amaçlayan öncü girişim "Türkiye- Yunanistan Hackathon 2024-2025"e başvuruların başladığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan iki ülkenin ortak yazılı açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcıları olarak, iki ülke gençleri arasında inovasyonu, işbirliğini ve karşılıklı anlayışı geliştirmeyi amaçlayan öncü bir girişim olan Türkiye-Yunanistan Hackathon 2024-25'in başlatıldığını ortaklaşa açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu hackathon, sürdürülebilir kentsel hareketlilik, akıllı mahalleler ve binalar, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ulaşım sistemleri, günlük yaşamın iyileştirilmesi için vatandaş odaklı yaklaşımlar, atık yönetimi ile afet önleme ve koruma gibi kilit alanları kapsayan akıllı şehirler temasına odaklanacaktır." bilgisi paylaşıldı.

"Bu hackathon, ülkelerimizin inovasyon, ilerleme ve işbirliğine ortak bağlılığını yansıtmaktadır"

Katılımcıların anılan kritik konuları ele alarak gelecekte karşılaşılabilecek sınamalara yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere katkı sunma fırsatını bulacağı belirtilen açıklamada, bu girişimin Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile eş güdüm halinde Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi ile Atina Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı Atina Startup Business Incubator (Th.E.A) tarafından ortaklaşa düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, ilham verici beyin fırtınası oturumları, aydınlatıcı atölye çalışmaları ve yoğun sprintlerle yenilikçi çözümler sunmak üzere sinerji geliştirileceği ve ortak çaba sarf edeceği bildirildi.

Hackathonun final aşamasının 20 Şubat 2025'te Türkiye'de olacağı ve ödül töreninin 27 Şubat'ta Atina'da düzenleneceği belirtilen açıklamada, ilk üçe giren ekiplerin üstün katkılarından dolayı sırasıyla 20 bin avro, 10 bin avro ve 5 bin avroyla ödüllendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, başvuruların 8 Ocak 2025'e kadar süreceği kaydedilerek, yarışmaya dair şu bilgiler paylaşıldı:

"Türkiye ve Yunanistan'dan 18 ile 35 yaş arası üniversite öğrencilerini, girişimcileri ve araştırmacıları, bu proje yarışmasına katılmaya ve proje önerilerini hazırlamak ve sunmak için gereken tüm bilgileri bulabilecekleri hackathon sitesini (http://www.greeceturkiyehackathon.com) ziyarete davet ediyoruz. Bu hackathon, ülkelerimizin inovasyon, ilerleme ve işbirliğine ortak bağlılığını yansıtmaktadır. Birlikte Türkiye ve Yunanistan'ın genç nesillerini herkes için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmek üzere güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

Yunanistan, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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