Türkiye-Yunanistan Kültürel İşbirliği İmzası

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile görüştüklerini belirterek, "Kültür ve turizm alanlarında atılabilecek yeni adımları değerlendirerek ülkelerimiz arasındaki 'Kültür Alanında Geliştirilmiş İş Birliğine İlişkin Ortak Bildiri'ye imza attık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan ile kültür alanındaki diyaloğumuzu daha da güçlendirecek önemli bir adımı Kapadokya'da attık. Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu vesilesiyle kültürel mirasın korunmasından eser kaçakçılığıyla mücadeleye, ortak projelerden uluslararası iş birliklerine kadar birçok başlığı ele aldık. Forum kapsamında, Yunanistan Kültür Bakanı Sayın Lina Mendoni ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede de kültür ve turizm alanlarında atılabilecek yeni adımları değerlendirerek ülkelerimiz arasındaki 'Kültür Alanında Geliştirilmiş İş Birliğine İlişkin Ortak Bildiri'ye imza attık."

Uzmanlar ve kurum temsilcilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen oturumlarda ortaya konan görüş ve önerilerin, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıyacağına inanıyorum. Kadim miraslarımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için kurduğumuz bu güçlü iletişim ve iş birliğinin somut sonuçlar üretmeye devam etmesini diliyorum."