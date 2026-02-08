Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Anavatan Hasretiyle Yollara Düşen Tüm Mübadil Büyüklerimizi Rahmetle Anıyorum"

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türkiye– Yunanistan nüfus mübadelesinin 103'üncü yılında Büyükçekmece'de düzenlenen anma programına katıldı. Balcıoğlu, "Anavatan hasretiyle yollara düşen ve o zorlu süreçte hayatını kaybeden tüm mübadil büyüklerimizi rahmetle anıyor; bugün aramızda olan kıymetli çınarlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

Balcıoğlu, Büyükçekmece İlçe Kaymakamı Ali İkram Tuna, Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla Büyükçekmece'de Türkiye–Yunanistan nüfus mübadelesinin 103'üncü yılında düzenlenen programa katıldı.

Evlerinden ve ailelerinden koparılarak yeni bir hayata tutunmak zorunda kalan mübadil vatandaşların hatırasını saygı ve hüzünle yad ettiklerini kaydeden Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Aynı gün, köklerimizle bağımızı güçlendirecek ve mübadele kültürünü yaşatacak önemli bir adım olarak Gülcemal Mübadele Kültür Evi'nin açılışına da katıldık. Geçmişin izlerini koruyan, hafızamızı diri tutan bu değerli eserin, gelecek nesiller için anlamlı bir miras olacağına inanıyorum. Anavatan hasretiyle yollara düşen ve o zorlu süreçte hayatını kaybeden tüm mübadil büyüklerimizi rahmetle anıyor; bugün aramızda olan kıymetli çınarlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."