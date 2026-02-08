Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Anavatan Hasretiyle Yollara Düşen Tüm Mübadil Büyüklerimizi Rahmetle Anıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Anavatan Hasretiyle Yollara Düşen Tüm Mübadil Büyüklerimizi Rahmetle Anıyorum"

08.02.2026 10:18  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 103. yılı dolayısıyla Büyükçekmece'de düzenlenen anma programına katılarak mübadil vatandaşların hatırasını yad etti ve Gülcemal Mübadele Kültür Evi'nin açılışına da dikkat çekti.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türkiye– Yunanistan nüfus mübadelesinin 103'üncü yılında Büyükçekmece'de düzenlenen anma programına katıldı. Balcıoğlu, "Anavatan hasretiyle yollara düşen ve o zorlu süreçte hayatını kaybeden tüm mübadil büyüklerimizi rahmetle anıyor; bugün aramızda olan kıymetli çınarlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

Balcıoğlu, Büyükçekmece İlçe Kaymakamı Ali İkram Tuna, Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla Büyükçekmece'de Türkiye–Yunanistan nüfus mübadelesinin 103'üncü yılında düzenlenen programa katıldı.

Evlerinden ve ailelerinden koparılarak yeni bir hayata tutunmak zorunda kalan mübadil vatandaşların hatırasını saygı ve hüzünle yad ettiklerini kaydeden Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Aynı gün, köklerimizle bağımızı güçlendirecek ve mübadele kültürünü yaşatacak önemli bir adım olarak Gülcemal Mübadele Kültür Evi'nin açılışına da katıldık. Geçmişin izlerini koruyan, hafızamızı diri tutan bu değerli eserin, gelecek nesiller için anlamlı bir miras olacağına inanıyorum. Anavatan hasretiyle yollara düşen ve o zorlu süreçte hayatını kaybeden tüm mübadil büyüklerimizi rahmetle anıyor; bugün aramızda olan kıymetli çınarlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Kaynak: ANKA

Bora Balcıoğlu, Yerel Haberler, Büyükçekmece, Yunanistan, Gülcemal, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: 'Anavatan Hasretiyle Yollara Düşen Tüm Mübadil Büyüklerimizi Rahmetle Anıyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:24
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:31
İnfial yaratan kare Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
10:12
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 11:53:58. #.0.4#
SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Anavatan Hasretiyle Yollara Düşen Tüm Mübadil Büyüklerimizi Rahmetle Anıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.