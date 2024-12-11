Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli Çorumda Tanıtıldı - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli Çorumda Tanıtıldı

Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli Çorumda Tanıtıldı

Prof. Dr. Cihad Demirli, yeni eğitim modelini Çorum'da eğitimcilere anlattı ve müziğe yer verildi.

11.12.2024 19:17
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Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Çorum'da eğitimcilere "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Uygulamaları" hakkında bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirli, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, yeni müfredat modeliyle ilgili öğretim programlarının temel yaklaşımı, erdem-değer-eylem çerçevesi, kavramsal beceriler, alan becerileri, sosyal-duygusal öğrenme becerileri, sistem düşüncesi, öğretim programlarının yapısı, öğretim programlarındaki yenilikler gibi başlıklarla sunum yaptı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile köklerden geleceğe şiarıyla hareket ettiklerini belirten Demirli, "Sosyolojik, ekonomik, hukuki gelişmeler psikolojik alanda yapılan çalışmalar, teknolojideki gelişmeler insana, eğitime, bireye, çocuğa bakışı değiştirmiş ve dönüştürmüştür, beklentileri farklılaştırmıştır. Bunlar zaten programların altyapısını oluşturan ana hatlardır. Tüm bunların toplama baktığımızda, dönüşümün yaşanması gereken ve tesirlerinin ne oluğunu tam olarak öngöremediğimiz ama büyük bir dalganın da geldiği yapay zeka başta olmak üzere ya da diğer toplumsal gelişmelerle karşı karşıya kaldığımız bir dönemi yaşıyoruz. Çocuklarımıza yapacağımız yatırımlar, çalışmalar sadece bugüne değil yarına da hizmet etmek durumunda ve onları hazır kılmak durumunda." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri de müzik dinletisi sundu.

Programa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, ilçe milli eğitim müdürleri, eğitim müfettişleri, okul müdürleri, il zümre başkanları ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında görevli öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

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