Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK), yeşil ve dijital dönüşümlerin çalışma hayatına etkisinin ele alınacağı "Türkiye Yüzyılı'nda Mesleklerde Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm" paneli düzenlendi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen panelde, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm kapsamında ihtiyaç duyulan yeni meslekler ve beceriler, eğitimle belgelendirme faaliyetleri, sektörlerden iyi uygulama örnekleri ile işçi ve işveren dünyasının beklentileri ele alındı.

MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, panele ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada, etkinlikte uzman ve akademisyenlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğunu belirtti.

Panelde, yeni mesleklerin tespitine kadar birçok konunun ele alındığını aktaran İlhan, "Önemli olan unsurlardan biri de ülkemizin ihtiyaçlarının devletimiz tarafından belirlenip bu konuda yapılan uygulamaların güncellenmesidir. Önümüzdeki dönemde bunu nasıl yapacağız? Dijital dönüşüm, mesleki yeterlilikler, yeni meslekler nasıl olacak? İşte bunların bir arada gerçekleştirilmesini amaçlamaktayız." değerlendirmesini yaptı.

Elektrikli araç tamir teknisyenliği

Mesleklerin yeni alanlara kaydırılmasının istihdam artışına katkı sağlayacağını vurgulayan İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'da da dijital ve yeşil dönüşüm mesleklerinin önemine yer verildiğini anımsattı.

Ülkenin sahip olduğu insan kaynağının, hem yerel hem de küresel ölçekte rekabet edebilecek yeterliliğe ve donanıma sahip hale getirilmesi halinde daha başarılı olunacağını dile getiren İlhan, şöyle konuştu:

"Örneğin önümüzdeki döneme bakıldığı zaman elektrikli araçlar tamir teknisyeninin veya rüzgar enerjisinin çok önemli bir alan olacağını söylemek mümkün. Hem bu alanlarda çalışanlar hem de mevcut geleneksel alanlarda çalışan kişilerin mesleklerinin yeterliliklerinin güncellenmesi, geliştirilmesi ve çağın gerekliliğine uygun hale getirilmesi bu etkinliğin temel amaçları arasında. Çok da başarılı oldu. Çünkü ülkemizde oldukça iyi bir insan kaynağı var. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde başarıyla sonuçlar alacağımıza gönülden inanıyorum."

Siber güvenlik uzmanı

Panelin açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan da bakanlık olarak iş hayatında insana yakışır işler ve istihdam konusuna verdikleri öneme dikkati çekti.

Alpkan, şunları söyledi:

"Becerileri geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. En son YÖK siber güvenlik uzmanı yetiştirmeyle ilgili birçok üniversitemizde yeni bölümler açılmasını organize etti. Bizim ihtiyacımızdan daha fazla Avrupa'nın bu tür becerilere ihtiyacı var. Dolayısıyla biz onlara insan yetiştirmek için değil, kendi stratejimiz ve kendi kültürümüz doğrultusunda bunu dünya ve kendimiz için yapmamız gerekiyor. Tabii zor bir süreç ama bütün kurumlar, kamu, özel sektör ile sivil toplum kuruluşları işbirliğinde bu strateji doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz."

Panelde, "Mesleklerde Yeşil Dönüşüm" ve "Mesleklerde Dijital Dönüşüm" konulu oturumlar düzenlendi.