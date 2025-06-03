Türkiye Yüzyılı ve Üniversiteler Konferansı

Atatürk Üniversitesi'nde, Türkiye Yüzyılı vizyonunda yükseköğretimin etkisinin ele alındığı "Türkiye Yüzyılı ve Üniversiteler" konulu konferans gerçekleştirildi.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, konferans, Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yükseköğretim alanında yeni bir kalkınma anlayışını beraberinde getirdiğini söyledi.

Bu sürecin en önemli aktörlerinden birinin üniversiteler olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün burada Türkiye'nin yükseköğretimde yeni bir vizyonla geleceğe yürüme iradesine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye Yüzyılı, bilimde, teknolojide ve kültürde küresel ölçekte söz sahibi olma iddiasını taşımaktadır. Bu iddianın taşıyıcıları arasında üniversiteler ön saflarda yer almaktadır. Üniversitelerimiz sadece akademik bilgi üretmekle kalmamalı, aynı zamanda girişimcilik, yenilikçilik, toplumsal fayda ve küresel işbirlikleri gibi alanlarda da aktif bir rol üstlenmelidir."

Hacımüftüoğlu, Kamu Başdenetçisi olarak görev yaptığı süre boyunca birçok konuda stratejik yaklaşımlar geliştiren Şeref Malkoç'un bilgi ve tecrübelerinin, üniversiteler için önemli bir vizyon sunacağını vurgulayarak, "Sayın Şeref Malkoç'un katkıları, üniversitelerimizin bu büyük dönüşümde üstleneceği rolü daha iyi kavramamıza ışık tutacaktır. Bu çerçevede üniversitelerimizi yenilikçi araştırmaların merkezi, girişimcilik ekosisteminin dinamiği, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin odağı ve topluma değer katan yapı taşları haline getirmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise Türkiye'nin son 20 yılda katettiği gelişmelerden, üniversitelerin stratejik rolünden ve gençlerin bu vizyondaki öneminden bahsetti.

Üniversitelerin sadece akademik başarıyla değil, topluma olan katkılarıyla da öne çıkması gerektiğini vurgulayan Malkoç, Türkiye'nin küresel arenada daha güçlü bir aktör olabilmesi için üniversitelerin yenilikçi, üretken ve çözüm odaklı yapılar haline gelmesinin önemine dikkati çekti.

Konferansa, önceki dönem Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın ardından Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'ni ziyaret eden katılımcılara, üniversitenin doğa ve yaşam bilimleri alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi.