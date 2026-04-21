Türkiye-Zambiya Protokolü İmzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme sonrasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" imzalandı.