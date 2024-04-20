Türkmen Şair ve Filozof Mahtumkulu Firaki Ankara\'da Anıldı

Türkmen şair ve filozof Mahtumkulu Firaki, doğumunun 300'üncü yılında başkent Ankara'da çeşitli etkinliklerle anıldı.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatından (TÜRKSOY) yapılan açıklamaya göre, "2024 Mahtumkulu Firaki Anma Yılı" vesilesiyle başkentte Firaki heykelinin açılış töreni, kitap tanıtımı programı ve konser düzenlendi.
Programın ilk ayağı kapsamında Ankara Dikmen Vadisi Türkmenistan Parkı'ndaki Mahtumkulu Firaki heykeli önünde yapılan açılış törenine TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Türkmenistan Devlet Kültür Enstitüsü Rektörü Amanmurad Aydogduev ve davetliler katıldı.
Raev, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
"Türkmen edebiyatının sembol ismi olan Mahtumkulu Firaki'yi ve bizlere bıraktığı büyük mirası keşfetmek için 'dil' dediğimiz olgu ve onunla işlenen sanata yakından bakmalıyız. Hepimizin bildiği üzere dil, ulusların kültürünü, geleneklerini, örf-adetlerini içinde saklayan bir mucizedir. Ortaya koyduğu sanatla Türkmen edebiyatının zirvesinde parlayan bir yıldız olarak kendi döneminde ve sonraki kuşaklarda derin izler bırakan Mahtumkulu bölgesel bir şair olarak değil, aynı zamanda Türk Dünyası'nın edebi mirasında derin izler bırakan büyük bir kalemdir."
Firaki'nin şiirlerindeki incelikli anlatım ve derin duygular nedeniyle Türkmenistan edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden birisi olarak kabul edildiğini belirten Raev, "Onun eserleri, okuyucularını duygusal bir yolculuğa çıkarırken aynı zamanda Türkmen halkının ruhunu yansıtır. Türkmencenin bir dil olarak işlenmesi, Türkmen boylarının birleşmesi ve Türk Dünyası içinde Türkmen ulusunun var olmasında Mahtumkulu'nun önemi büyüktür." diye konuştu.
Büyükelçi İşanguliyev, TÜRKSOY'a ve Türkiye'ye teşekkür ederek, 2024'ün Türkmenistan için öneminin altını çizdi.
İşanguliyev, "Bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti Anev şehri. Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum yılı anma etkinlikleri de yine 2024 yılı içinde gerçekleşiyor. Türkmen kültürü ve tarihi açısından tarifi imkansız anlam içeren bu iki bayrama dair etkinliklerde TÜRKSOY'u aktif olarak görmekten duyduğum memnuniyeti burada belirtmek istiyorum. TÜRKSOY kardeşliğimizin bir nişanesi olarak Türk Devletleri arasında altın köprü vazifesi görüyor." diye konuştu.
Aydogduev ise Mahtumkulu Firaki'nin Türkmen kültürü ve tarihi açısından önemini vurgulayarak Firaki'nin yazdığı şiirlerle sadece Türkmen edebiyatının değil dünya edebiyatının da önde gelen kalemleri arasında olduğunu söyledi.
Tören, Türkmenistan Devlet Kültür Enstitüsü Miras Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından icra edilen dans gösterisi ile son buldu.
Bu arada, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un kaleme aldığı "Bin Yılların Derinliğinden Gelen Medeniyet: ANEV" kitabının tanıtım toplantısı TÜRKSOY Genel Sekreterliği konferans salonunda yapıldı.
Ankara'da doğumunun 300. yılında Mahtumkulu Firaki konseri düzenlendi
Öte yandan, TÜRKSOY, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkmenistan Kültür Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla "Doğumunun 300. yılında Türk Dünyası'nın Büyük Şair ve Düşünürü Mahtumkulu Firaki" konseri düzenlendi.
TÜRKSOY tarafından ilan edilen Türk Dünyası Kültür Başkenti Anev ve Doğumunun 300. yılında Mahdumkulu Firaki'yi anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen konsere Ankaralı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Türkmenistan'dan gelen halk sanatçıları ve dans topluluğunun sahne aldığı konserde Türkmenistan halk sanatçıları Akmuhammed Hanov, Dovletmurad Hanmammedov, Meylis Goçmuradov, Maya Orozberdiyeva, Gülşat Gurdova ve Türkmen Devlet Kültür Enstitüsü "Miras" Dans Topluluğu sahne aldı.
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