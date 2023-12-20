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Türkmenistan Devlet Başkanı, İran ile ilişkilerin güçlendirilmesine önem veriyor - Son Dakika
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Türkmenistan Devlet Başkanı, İran ile ilişkilerin güçlendirilmesine önem veriyor

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, İran ile çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine büyük önem verdiğini vurguladı. İki lider arasında yapılan telefon görüşmesinde, ekonomik ilişkiler, doğal gaz ve ulaştırma alanlarındaki çalışmalar ele alındı.

Türkmenistan Devlet Başkanı, İran ile ilişkilerin güçlendirilmesine önem veriyor
20.12.2023 - 16:35,
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Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, ülkesinin İran ile çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine büyük önem verdiğini söyledi.

Türkmenistan Devlet Haber Ajansının (TDH) haberine göre, Berdimuhamedov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Berdimuhamedov, görüşmede, Türkmenistan'ın İran ile çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine büyük önem verdiğini vurguladı.

İran'la kargo trafiğinin artırılmasına önem verdiklerini belirten Berdimuhamedov, kara yollarının yapımında birlikte çalışarak olumlu tecrübe elde ettiklerini ifade etti.

Serdar Berdimuhamedov, kültürel ve insani alandaki işbirliğinin, devletlerarası ilişkilerin güçlendirilmesinde ve insanların birbirine yakınlaşmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Görüşmede, Türkmenistan ile İran arasındaki ekonomik ilişkiler ile doğal gaz, enerji ve ulaştırma alanlarındaki çalışmalar ele alındı.

Liderler, Türkmen doğal gazının İran'a ve sınırları üzerinden üçüncü ülkelere "swap" anlaşması şeklinde gönderilmesi konusunun da önemine vurgu yaptı.

Türkmenistan ile İran arasında, İran üzerinden Azerbaycan ve Irak'a "swap" yöntemiyle 2021'den beri doğal gaz satış anlaşması bulunuyor.

Kaynak: AA
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İbrahim Reisi, Türkmenistan, İran, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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