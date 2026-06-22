Türkmenistan ve Azerbaycan Liderleri Görüşme Gerçekleştirdi

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Berdimuhammedov'u resmi törenle karşıladı. Liderler önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme yaptı.

Görüşmelerde ulaştırma, enerji, ekonomi ve sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Ziyaret kapsamında Aliyev ve Berdimuhammedov'un katılımıyla, Azerbaycan'dan Türkmenistan'a hediye edilen "Dostluk" adlı petrol tankerinin çevrim içi teslim töreni düzenlendi.

Bakü Gemi İnşa Fabrikası'nda inşa edilen tanker 141 metre uzunluğa, 16,9 metre genişliğe ve 4,54 metre su çekimine sahip. 7 bin 875 ton taşıma kapasitesine sahip tanker, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin simgelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Görüşmelerin ardından Aliyev ve Berdimuhammedov ortak bildiri imzaladı. Ayrıca gümrük, spor, çalışma ve sosyal güvenlik, sağlık, gıda güvenliği, sanayi, enerji, tarım, ekonomi ve maliye alanlarında ilgili kurumlar arasında çeşitli anlaşma ve mutabakat zabıtlarına imza atıldı.

İmzaların atılmasının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Aliyev, ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliğinin yalnızca iki ülke için değil, daha geniş bir coğrafya açısından da stratejik önem taşıdığını belirtti.

Dünyada güvenilir ve emniyetli ulaşım koridorlarının sayısının sınırlı olduğuna dikkati çeken Aliyev, "Ülkelerimiz arasında siyasi karşılıklı güven olmasaydı, mevcut coğrafi imkanlar tek başına bu projelerin hayata geçirilmesine yeterli olmazdı. Artan yük taşımacılığını daha da geliştirmek ve üçüncü ülkelerden yeni yük akışlarını çekmek amacıyla ulaştırma ve lojistik alanındaki koordinasyonu güçlendirme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Aliyev, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın zengin enerji kaynaklarına sahip olduğunu vurgulayarak, bu alanda da ortak çalışmaların genişletilmesi yönünde irade ortaya koyduklarını söyledi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov da Azerbaycan tarafından hediye edilen "Dostluk" petrol tankeri dolayısıyla teşekkür ederek, söz konusu hediyeyi iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin sembolü olarak gördüklerini ifade etti.

Tankerin iki ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını belirten Berdimuhammedov, Türkmenistan'ın Azerbaycan ile ilişkilerin daha da geliştirilmesine büyük önem verdiğini kaydetti.

Berdimuhammedov, Azerbaycan ve Türkmenistan halklarını yüzyıllardır süregelen iyi komşuluk ilişkileri, ortak tarih, kültür, dil ve manevi değerlerin birbirine bağladığını sözlerine ekledi.