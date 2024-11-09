Türkoloji Bölümü 30 Yaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkoloji Bölümü 30 Yaşında

Türkoloji Bölümü 30 Yaşında

Zagreb Üniversitesi Türkoloji Bölümü, TİKA'nın desteğiyle 30. yılını kutladı.

09.11.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Hırvatistan'daki Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi bünyesinde 1994'ten bu yana faaliyet gösteren Türkoloji Bölümü'nün 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Türkoloji Bölümü'nün 30'uncu yıl dönümü kapsamındaki etkinliğe Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Domagoj Toncinic, Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türkoloji Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Ekrem Causevic'in yanı sıra TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Erpulat Altuntaş, Türkiye ve Hırvatistan ilişkilerinde Türkoloji Bölümü'nün katkılarına değinerek, Hırvatistan'da Türk kültürü ve diline gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Çevik de Türk kültürü, dili ve kimliğini yaşatmada emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, TİKA tarafından Balkan coğrafyasında 120'den fazla Türkoloji projesine destek verildiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında "Fotoğraf Kareleriyle Türkoloji" sergisi de açıldı.

Bu arada, 1994'te Causevic tarafından oldukça kısıtlı imkanlarla kurulan Türkoloji Bölümü'nde 2024-2025 öğretim döneminde yaklaşık 170 öğrenci eğitim görüyor.

Türkoloji Bölümü, öğrencilerine yalnızca Türk dili değil Türk kültürü hakkında da eğitim veriyor, Türkiye'den gelen öğretim görevlileri de dönemsel olarak derslere giriyor. Bölümde yetişen öğrenciler, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki diplomatik, ticari ve kültürel ilişkilere önemli katkı sağlıyor.

TİKA'nın verdiği destekle Türkoloji Bölümü'nün 30. yılı onuruna düzenlenen kutlama etkinlikleri, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki akademik ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Hırvatistan, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Zagreb, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkoloji Bölümü 30 Yaşında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
16:13 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
22:39 Fenerbahçe, Victor Osimhen’e teklif yapacak Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak
21:57 Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe’nin kaptanını yerden yere vurdu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
21:22 Mauro Icardi’nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara’nın yaptığına bakın Mauro Icardi'nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara'nın yaptığına bakın
20:09 Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla ’itiraf’ teklifi geldi Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla 'itiraf' teklifi geldi
19:53 Yunus Akgün, dünya devine gidiyor Yunus Akgün, dünya devine gidiyor
19:33 Semih Şentürk’ten Fenerbahçe’yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası
19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:15 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 17:33:09. #1.11#
SON DAKİKA: Türkoloji Bölümü 30 Yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.