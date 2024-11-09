Türkoloji Bölümü 30 Yaşında

Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Hırvatistan'daki Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi bünyesinde 1994'ten bu yana faaliyet gösteren Türkoloji Bölümü'nün 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Türkoloji Bölümü'nün 30'uncu yıl dönümü kapsamındaki etkinliğe Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Domagoj Toncinic, Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türkoloji Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Ekrem Causevic'in yanı sıra TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Erpulat Altuntaş, Türkiye ve Hırvatistan ilişkilerinde Türkoloji Bölümü'nün katkılarına değinerek, Hırvatistan'da Türk kültürü ve diline gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Çevik de Türk kültürü, dili ve kimliğini yaşatmada emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, TİKA tarafından Balkan coğrafyasında 120'den fazla Türkoloji projesine destek verildiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında "Fotoğraf Kareleriyle Türkoloji" sergisi de açıldı.

Bu arada, 1994'te Causevic tarafından oldukça kısıtlı imkanlarla kurulan Türkoloji Bölümü'nde 2024-2025 öğretim döneminde yaklaşık 170 öğrenci eğitim görüyor.

Türkoloji Bölümü, öğrencilerine yalnızca Türk dili değil Türk kültürü hakkında da eğitim veriyor, Türkiye'den gelen öğretim görevlileri de dönemsel olarak derslere giriyor. Bölümde yetişen öğrenciler, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki diplomatik, ticari ve kültürel ilişkilere önemli katkı sağlıyor.

TİKA'nın verdiği destekle Türkoloji Bölümü'nün 30. yılı onuruna düzenlenen kutlama etkinlikleri, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki akademik ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.