Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ilk test yayınını başarıyla tamamladığını bildirdi.
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.
Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat ???????6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Türksat 6A'nın İlk Test Yayını Tamamlandı - Son Dakika
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