Türksat 6A Uydusu Uzay Yolculuğuna Hazırlanıyor

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Türkiye'nin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Türkiye saatiyle 9 Temmuz 00.20'de başlayacak uzay yolculuğu öncesi son hazırlıklara odaklanıldı.

???????Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, uydunun, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılması için geri sayım sürüyor. Türksat 6A'nın yolculuğu, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.20'de başlayacak.

Tarihi an dolayısıyla Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde de "Fırlatma Töreni" gerçekleştirilecek. Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan yapılacak fırlatma, alandan canlı takip edilecek.

Türk uydularının ulaştığı nüfus 5 milyara çıkacak

Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi niteliğindeki Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde göreve başlayacak. Yer sabit (Jeosenkron) haberleşme uydusu olarak Türksat 6A, TV yayıncılığı hizmetlerinde ve geniş kapsama alanında ülkenin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Projede yer alan kurumların çalışmalarıyla uydunun yerli ve milli olarak üretilmesi sağlanmıştı. 84 yerli ekipman kullanılarak yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla tamamlanan uydu, yaklaşık 4,2 ton fırlatma kütlesine ve 8,4 kW gücünde faydalı yüke sahip bulunuyor. Türksat 6A, yörüngesindeki konumuna ulaşmasının ardından Türkiye, Avrupa ve Güney Asya'da geniş bir coğrafyayı kapsayan alanda hizmet verecek.

Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.???????