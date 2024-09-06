TÜRMOB\'dan Hazine\'ye Çelenkli Protesto

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(ANKARA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Hazine ve Maliye Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı. TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Geçici vergi beyannamelerine düzeltme zorunluluğu getirilmesi başlı başına hukuksuzluktur" dedi.

Vergi Usul Kanunu tebliğinin iptali için Danıştay'a başvuran TÜRMOB yöneticileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde protestoda bulundu. Bakanlığa siyah çelenk bırakan müşavirlere, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu ve Antalya Milletvekili Mustafa Erdem de destek verdi.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, siyah çelenk bırakmadan önce basın açıklaması yaptı. 563 numaralı tebliğde muhasebe ve vergi sistemine ciddi zarar verecek hükümler bulunduğunu söyleyen Kartaloğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in randevu taleplerini reddetiğini aktardı.

Kartaloğlu, şunları söyledi:

"Bugün sırtımızdaki yük artık dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Ölçüsüz iş yükü ve adil olmayan ücret tarifesi, mali müşavirlerin iş yaşam dengesini olumsuz etkilemenin ötesine geçmiş ve meslektaşlarımızın insani yaşam hakkını ellerinden almaya başlamıştır. Meslek camiamız sürekli, kronik hastalıklar, ani ölümler ve maalesef intihar haberleriyle sarsılmaktadır. Bakanlığımızın kendisine iletilen sorunlara ve çözüm önerilerine artık kulak tıkamaması, ticari ve ekonomik hayatın erken risk uyarı mekanizması olan mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin sorunlarını bir an evvel çözmeye odaklanması gerekmektedir."

Verilen beyanname sayısı 1 milyonu geçti

Kartaloğlu, 29 Ağustos'ta 173 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2024 yılı 2'nci Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin üçüncü kez uzatılarak 13 Eylül 2024 tarihi olarak belirlendiğini aktararak, şunları söyledi:

"Bu açıklamaya istinaden, meslek camiamız, mesleki sorumluluk bilinciyle gecesini gündüzüne katarak 1 milyondan fazla beyannamenin süresinde verilmesini sağlamıştır. Bu tebliğ ile adeta enflasyon düzeltmesinin de düzeltmesi istenilmektedir. Anılan tebliğin 4. maddesi ile getirilen düzeltme zorunluluğunun hiçbir suretle kabulü mümkün bulunmamaktadır. Tebliğle vergi matrahını değiştirecek düzenlemeler yapılması, Kanunda sayılanlar dışında indirim ve istisnalar yaratılması, geçmişe etkili düzenlemeler ile mükelleflerin kazanılmış haklarının ellerinden alınması, hukuki güvenlik ilkesinin ihlal edilmesi, defter kayıtları ile beyannamenin bağının koparılması, suç ve cezada kanunilik ilkesi hiçe sayılarak ceza tehdidinde bulunulması tamamen hukuka aykırıdır"

TÜRMOB üyeleri, açıklamanın ardından Bakanlığın önüne siyah çelenk bıraktı.