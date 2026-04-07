4. TÜRSAB Turizm Kongresi Antalya'da Başladı - Son Dakika
4. TÜRSAB Turizm Kongresi Antalya'da Başladı

07.04.2026 10:19
4. TÜRSAB Turizm Kongresi, Antalya'da düzenlendi. Kongrede, turizmin önemi ve sektörün geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ana sponsorlar arasında Ford Türkiye ve Yapı Kredi yer aldı. Ayrıca, Türk Hava Yolları'nın yeni ödeme platformu TK-Pay tanıtıldı.

TÜRSAB Turizm Kongresi'nin 4'üncüsü, Antalya'da Nirvana Cosmopolitan Lara Hotel'de düzenlendi. Ford Türkiye, Yapı Kredi ve Lema Lines Turizm Anonim Şirketi ana sponsorluğunda gerçekleşen kongreye, seyahat acentası temsilcileri, turizm sektör paydaşları, kamu kurumları, teknoloji şirketleri ve basın mensupları katıldı. Açılışta TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmin sadece bir sektör olmadığını, dış ilişkiler, ekonomi, iletişim, barış, umut ve huzur anlamına geldiğini belirtti. Bağlıkaya, seyahat acentalarının turizm faaliyetlerini planlayan ve uygulayan önemli aktörler olduğunu vurguladı.

Bağlıkaya, savaş ve gerilimlerin turizm sektörü üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekerek, seyahat acentalarının desteklenmesinin kritik olduğunu ifade etti. Bölgede savaş uçakları yerine charter uçaklarının konuşulması gerektiğini söyleyerek, barış köprüleri inşa eden turizmin küresel türbülansın panzehiri olduğunu ekledi. Kongrede, ana sponsorlara teşekkür plaketleri takdim edildi ve Yapı Kredi temsilcisi turizmin stratejik önemini vurguladı.

Kongrenin ilk sunumunda, Türk Hava Yolları'nın yeni fintek platformu TK-Pay tanıtıldı. TK-Pay Genel Müdürü Mustafa Ekmen, platformun seyahat sektörüne özel kurumsal cüzdan, sanal pos ve ödeme kolaylıkları sunduğunu açıkladı. Kongre, 7 Nisan'da yapay zekânın turizme entegrasyonu, turizmin yumuşak güç olarak etkileri ve ekonomik analizler gibi oturumlarla devam edecek. 8 Nisan'da ise 'Gelecek Vizyonu Sonuç Raporu'nun açıklanmasıyla sona erecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel 4. TÜRSAB Turizm Kongresi Antalya'da Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: 4. TÜRSAB Turizm Kongresi Antalya'da Başladı - Son Dakika
