(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısına ilişkin, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:
"Ankara'da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun."
Son Dakika › Güncel › Tusaş'a Terör Saldırısı...Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: ''terörü Lanetliyoruz. Başımız Sağ Olsun' - Son Dakika
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