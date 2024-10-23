Tusaş\'a Terör Saldırısı... Mansur Yavaş: "kendi Tesislerimizde de Şu Anda Tedbir Almış Durumdayız"

Güncel

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda Kahramankazan Belediye Başkanımız olay yerinde, belediye ekiplerimiz de orada itfaiyemiz hazır bekliyor. Doğal olarak çatışma devam ediyor diye içeri giremedik. Bize bir şey düşerse biz destek olmaya çalışacağız... Kendi tesislerimizde de şu anda tedbir almış durumdayız" dedi.

UNESCO Şanlıurfa Müzik Şehri Lansman etkinliğine katılmak üzere Şanlıurfa'da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Kahramankazan Belediye Başkanımız olay yerinde, belediye ekiplerimiz de orada itfaiyemiz hazır bekliyor. Doğal olarak çatışma devam ediyor diye içeri giremedik. Bize bir şey düşerse biz destek olmaya çalışacağız. Ama maalesef sayın İçişleri Bakanının açıklamasına göre şehitlerimizin olduğundan bahsediliyor. Yaralılarımız var deniyor. İçeri giremediğimiz için henüz biz de sizin gibi çok net bilgi sahibi değiliz ama arkadaşlarımız orada üstümüze düşen bir şey olursa yapacağız.

Ben tekrar bu vesileyle terörü lanetliyorum. Terörün haklısı hiçbir zaman olmaz. Katil katildir nereden gelirse gelsin terörün hepsine karşıyız. Adının şu veya bu olmasına hiç önemli değildir. Suçsuz insanları öldürmek insanlık suçudur. Lanetliyoruz, biz kendi tesislerimizde ayrıca şu anda tedbir almış durumdayız."

Diğer yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle UNESCO Şanlıurfa Müzik Şehri Lansman etkinliğinde de müzik dinletisi programlarının iptal edildiğini açıkladı.