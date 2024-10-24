Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8'inin tabucu edildiğini, 14'ünün tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8'i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz."
Son Dakika › Güncel › TUSAŞ'a yapılan saldırıda 8 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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