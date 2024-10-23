TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananlar, Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde, saat 15.30 sıralarında, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendiğini, şehit ve yaralılar bulunduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör saldırısına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi. Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralının ambulans helikopterle Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.

Yerleşke etrafında geniş güvenlik önlemi alındı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını bildirdi.