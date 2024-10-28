TUSAŞ\'a Ziyaret: Bakanlardan Destek Mesajı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör saldırısı gerçekleştirilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesini ziyaret etti.

Bolat, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte ülkenin göz bebeği, Milli Teknoloji Hamlesi'nin stratejik kurumlarından TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki merkezini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Ziyaretimiz kapsamında TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, ilgili yöneticilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla mücadele eden TUSAŞ ekibiyle bir araya geldik. Türkiye'miz karşı karşıya kaldığı her türlü engelle mücadele ederek yoluna devam edecektir. Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz."