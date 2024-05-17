TUSAŞ Motor ve Sanayi A.Ş. Cemaat Örgütlenmesi İddialarına Açıklama Yaptı - Son Dakika
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TUSAŞ Motor ve Sanayi A.Ş. Cemaat Örgütlenmesi İddialarına Açıklama Yaptı

TUSAŞ Motor ve Sanayi A.Ş. Cemaat Örgütlenmesi İddialarına Açıklama Yaptı

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın ulusal savunma sanayi şirketlerindeki cemaat örgütlenmelerine ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıması üzerine TUSAŞ Motor ve Sanayi A.Ş. açıklama yaptı. Şirket, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kişilik haklarının ihlal edildiğini belirtti. Ayrıca, müvekkil şirketin saygınlığına yönelik karalama kampanyasının bu tür asılsız iddialarla devam ettiği vurgulandı.

17.05.2024 13:55
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(ANKARA) - CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın "Ulusal Savunma Sanayi Şirketlerindeki Cemaat Örgütlenmesi İddialarına İlişkin Soru Önergesi"ndeki iddialara ilişkin TUSAŞ Motor ve Sanayi A.Ş.'den açıklama geldi. Açıklamada, "Yazı içeriğinde geçen iddialar gerçeği yansıtmamakta ve müvekkil şirketin saygınlığını zedelemekte ve kişilik haklarını ağır şekilde ihlal etmektedir." denildi.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, ulusal savunma sanayi şirketlerindeki cemaat örgütlenmelerine ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıyarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in cevaplaması istemiyle soru önergesi vermişti. Ceylan'ın soru öngersindeki iddialara Yılmaz ve Güler'den henüz yanıt gelmezken, TUSAŞ Motor ve Sanayi A.Ş.'den iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"05.05.2024 tarihinde Anka Haber'in internet sayfasında kaleme alınan 'CHP'li Ceylan'dan Ulusal Savunma Sanayi Şirketlerindeki Cemaat Örgütlenmesi İddialarına İlişkin Soru Önergesi' başlıklı yazıda, çok sayıda tecrübeli mühendislerin cemaat baskısı ve mobbinle işten ayrılarak yurt dışına çıktığı yönünde bilgiler aldıkları, liyakatsiz cemaat müritleri ile çok sayıda Arap uyruklu yabancının savunma sanayii şirketlerinde işe alındığı edildiğine dair gerçekle alakası olmayan ve kişilik haklarını saldırı niteliğindeki idida ve yorumlara yer verilmiştir.

Haberde yer alan söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Söz konusu yazıda bahsedildiği gibi müvekkil şirket bünyesinde cemaat baskısı, mobing, liyakatsiz atamalar söz konusu dahi olmayıp Müvekkil Şirket, TSKGV tarafından denetlenen şeffaf ve kurumsal bir organizasyona sahiptir. Milli güvenlik alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak müvekkil şirketin hiçbir vakıf ve tarikatla bağlantısı bulunmamaktadır. Şirket bünyesindeki çalışanlar son derece nitelikli ve özverili olup haberde yer verildiği gibi liyakatsiz atamaların yapılması kesinlikle mümkün değildir.

Yazı içeriğinde geçen iddialar gerçeği yansıtmamakta ve müvekkil şirketin saygınlığını zedelemekte ve kişilik haklarını ağır şekilde ihlal etmektedir. Ayrıca, gerçekle alakası olmayan tüm bu iddia ve yayınların, özellikle milli motor projeleriyle savunma sanayi alanında büyük başarılara imza atan müvekkil şirketin ve yöneticilerinin saygınlığına yönelik yürütülen karalama kampanyasına hizmet ettiği açıktır.

Netice olarak, bu tür asılsız iddiaların Anka Haber vasıtası ile kamuoyuna duyurulmuş olması; kişi ve kuruluşlar hakkında yalan ve iftira niteliği taşıyan yayın yapmayı yasaklayan yasal mevzuata ve özel amaçlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan yayın yapmayı yasaklayan basın etik ilkelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TUSAŞ Motor ve Sanayi A.Ş. Cemaat Örgütlenmesi İddialarına Açıklama Yaptı - Son Dakika

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