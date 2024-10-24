ANKARA'da, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan 5 kişiden Atakan Şahin Erdoğan'ın evine Türk bayrakları asıldı, yakınları taziyeye geldi.
Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiden güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın, Sincan ilçesine bağlı Yenikent Semti'ndeki evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı. Şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Cimşit Mezarlığı'nda defnedilecek.
Son Dakika › Güncel › TUSAŞ saldırısında güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu - Son Dakika
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