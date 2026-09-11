TUSAŞ'ta KAAN programı için değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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TUSAŞ'ta KAAN programı için değerlendirme toplantısı yapıldı

TUSAŞ\'ta KAAN programı için değerlendirme toplantısı yapıldı
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TUSAŞ'ta Milli Muharip Uçak KAAN Programı kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katıldığı toplantıda, program faaliyetlerinin mevcut durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin başlıklar ele alındı.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak KAAN Programı kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN Programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, program kapsamında yürütülen faaliyetlerin mevcut durumu ile önümüzdeki döneme ilişkin başlıklar ele alındı. KAAN'ın geliştirme sürecini, teknik gereksinimleri ve program hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla takip ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TUSAŞ'ta KAAN programı için değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TUSAŞ'ta KAAN programı için değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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