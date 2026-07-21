TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Eskişehir yerleşkesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Esentepe Mahallesi'ndeki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Eskişehir yerleşkesinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yerleşkedeki itfaiye ekibi yaptı. İhbar üzerine yerleşkeye itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da destek verdi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › TUSAŞ'ta Yangın: İtfaiye Müdahale Ediyor - Son Dakika
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