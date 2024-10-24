TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin kimliği tespit edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ'a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ'a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."