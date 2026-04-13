TUSAŞ'tan Güvenlik Güçlerine Yerli Helikopter ve İHA Teslimatı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen teslim törenine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı. Görgün, törende yaptığı konuşmada, Polis Haftası'nın hemen ardından Türk mühendislerinin ve teknik kabiliyetinin ürünlerini güvenlik güçlerine teslim etmek üzere bir araya geldiklerini belirtti. İçişleri Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için uzun soluklu projeler yürüttüklerini ifade eden Görgün, ihtiyaç duyulan teknolojileri en iyi, hızlı ve uygun şekilde teslim etmek için çalıştıklarını söyledi.

Bugün teslim edilen ATAK helikopterleri, T-70 helikopterleri, GÖKBEY helikopterleri, Jandarma için AKINCI, Emniyet ve Jandarma için AKSUNGUR, ANKA projeleri ve diğer yerli sistemlerin geliştirilmesine devam ettiklerini vurguladı. Görgün, bu eserlerde sadece teknik personelin değil, sahada görev yapan güvenlik güçlerinin de katkısı olduğunu gururla ifade etti ve TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki terör saldırısında şehit olanları andı.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, törenle üç farklı platformun teslimatını gerçekleştirdiklerini belirterek, bu teslimatların yüzlercesini yapmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin bölgede güçlü olmasının güvenlik için önemli olduğunu vurgulayan Demiroğlu, savunma sanayisindeki ihtiyaçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, envanterine ekleyeceği AKSUNGUR ile güvenlik operasyonlarında kapasitesini artıracak. 48 saat havada kalabilen ve milli uydular üzerinden haberleşme imkanı sunan AKSUNGUR'la EGM bünyesindeki gelişmiş İHA sayısı 30'a ulaşacak. ATAK ve T-70 helikopterleriyle teşkilatın helikopter filosundaki yerlilik oranı da yükselecek, böylece Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hava gücü artacak.