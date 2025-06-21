Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin araçla çarpıştıktan sonra kanala düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Van- Erciş kara yolunun Şemsibey Mahallesi yakınlarında sürücü isimleri öğrenilemeyen 34 GB 534 ile 55 BBD 76 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil kanala düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kanala düşen otomobildeki 5 yaralı ekiplerce çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tuşba'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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