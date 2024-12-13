Van'ın Tuşba ilçesinde kapısı kapanan evde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Altıntepe Mahallesi'nde annesi komşuya giden 1 yaşındaki Ayaz İşyar, evde mahsur kaldı.
İhbar üzerine mahalleye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede kapıyı açan ekipler, çocuğu annesine teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Tuşba'da Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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