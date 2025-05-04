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Tuşba'da Öğrenciler Gazetecilik Öğreniyor

Tuşba\'da Öğrenciler Gazetecilik Öğreniyor

Tuşba'daki okulda kurulan Medya Okur Yazarlığı Kulübü, öğrencilere gazetecilik eğitimi veriyor.

04.05.2025 12:24
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Van'ın Tuşba ilçesinde Vali Adnan Darendeliler Ortaokulu'nda kurulan Medya Okur Yazarlığı Kulübü sayesinde öğrenciler, gazeteciliğin inceliklerini öğreniyor.

Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan Vali Adnan Darendeliler Ortaokulu'nda görevli müdür ve öğretmenler, gazeteciliğe ilgi duyan öğrencilerin mesleğe yatkınlığını artırmak ve gelecekte iyi birer gazeteci olmalarını sağlamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 6 ay önce 18 öğrencinin dahil edildiği Medya Okur Yazarlığı Kulübü'nü kuran öğretmenler, öğrencilerinin gazetecilik faaliyetlerini yürütmeleri için sınıf oluşturdu.

Burada haber yazma teknikleri, fotoğraf çekimi ve kamera kullanma teknikleri ile görüntü montajı gibi temel gazetecilik eğitimi alan öğrenciler, belirledikleri gündemlere göre kaymakam, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle röportajlar gerçekleştiriyor.

Kısıtlı imkanlarla gazetecilik faaliyeti yürüten öğrenciler, hazırladıkları haber görüntülerini okulun sosyal medya hesabı üzerinden kurdukları VADO TV'de (Vali Adnan Darendeliler Ortaokulu) yayınlıyor, okulun koridoruna asılan televizyon ekranından arkadaşlarıyla paylaşıyor.

Gazete, televizyon ve internet sitelerinde yayınlanan haberleri öğretmenleriyle analiz ederek mesleğin inceliklerini öğrenen, bu alanda bölümleri bulunan meslek liseleriyle irtibat kuran öğrenciler, faaliyetlerine akademisyenleri, gazetecileri de dahil ederek kendilerini geliştirmeyi hedefliyor.

"Herkes bu işe gönülden bağlı olduğu için güzel ürünler ortaya çıkıyor"

Okul Müdürü Mehmet Sontürk, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geleceğin iletişimcilerini yetiştirdiklerini söyledi.

Gazeteciliğe yatkın öğrenciler için VADO TV'yi kurduklarını belirten Sontürk, "Okullarımızda gazete ve dergi çıkarılıyordu fakat televizyon konusunda eksik kalmışız. Biz de 'Neden geleceğin sunucularını, muhabirlerini ve kameramanlarını yetiştirmeyelim.' dedik. Belki öğrencilerimizden biri ileride ulusal bir kanalda meslek sahibi olacak. Bu düşüncelerle projemizi hayata geçirdik." dedi.

Gönüllü öğretmen ve öğrencilerle ekip kurduklarını anlatan Sontürk, şunları kaydetti:

"Okuldaki bütün öğrencilerimize projemizi anlattık. 18 öğrencimiz ekibe dahil oldu. Ekibimiz sürekli güncelleniyor. Mezun olacak öğrencilerimizin yerine yenileri gelecek. Şehrimizdeki üniversite ve liselerle iletişim halindeyiz. Her geçen gün kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Okulumuzda canlı yayınlar yapmaya başladık. Herkes bu işe gönülden bağlı olduğu için güzel ürünler ortaya çıkıyor. Sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak öğrencilerimizi ve velilerimizi bilgilendiriyoruz. Okulumuzun halk oyunları ekibi, Mardin'de bir yarışmaya katıldı. Öğrencileri Mardin'e götürme şansımız yoktu. Biz de ekibimiz sayesinde yarışmayı okulumuzun televizyon kanalından yayınladık."

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Hakan Bulduk ise örnek bir çalışmaya imza attıklarını ifade etti.

Öğrencilerin radyo, televizyon, kameramanlık, muhabirlik, video editörlüğü ve yapay zeka alanında gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Bulduk, "Öğrencilerimizle röportaj yapıyoruz. Okul müdürleriyle röportajlar yaptık. Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. İlerleyen aşamalarda işi daha profesyonel yapabilmek ve öğrencilerimizin öğrenimine daha fazla katkı sağlayabilmek için ekipman ihtiyacımız var. Bu konularda destek bekliyoruz." diye konuştu.

"Sunucu ve oyuncu olmak istiyorum"

Sunucu ve oyuncu olmak istediğini dile getiren öğrenci Hira İpekli de "Böyle bir ekibin kurulacağını öğrenince çok heyecanlandım. Radyo ve televizyon bölümüne ilgi duyuyorum. İleride sunucu ve oyuncu olmak istiyorum. Ekipte sunucu olarak görev yapıyorum. İlk başlarda kamera karşısına geçince heyecanlanıyordum fakat şu an daha rahatım." ifadelerini kullandı.

Ekipte muhabir olarak görev aldığını anlatan Sümeyye Kırergin, "Haber yazarak kendimi sürekli geliştiriyorum. İleride iyi bir muhabir olmak istiyorum. Bu imkanı bize veren öğretmenlerime teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tuşba'da Öğrenciler Gazetecilik Öğreniyor - Son Dakika

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