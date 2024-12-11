TÜSİAD'dan AB-Türkiye Entegrasyonu Vurgusu

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(ANKARA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB üye ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "AB- Türkiye entegrasyon sürecini samimi ve adil bir şekilde yeniden canlandırmalıyız. Biz bunu sadece pragmatik bir tercih olarak değil, demokratik, rekabetçi ve sürdürülebilir Avrupa vizyonunun elzem bir unsuru olarak görüyoruz" dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB üye ülkelerinin büyükelçileri ile toplantı düzenlendi. Toplantıda, değişen jeopolitik ve ekonomik ortamında AB-Türkiye entegrasyon sürecinin canlandırılması ve derinleştirilmesi için atılabilecek somut adımlar ele alındı.

"AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin yes¸il ve dijital politikaları içerecek şekilde güncellenmesi süreci bir an önce başlatılmalıdır"

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"AB-Türkiye entegrasyon sürecini samimi ve adil bir şekilde yeniden canlandırmalıyız. Biz bunu sadece pragmatik bir tercih olarak değil, demokratik, rekabetçi ve sürdürülebilir Avrupa vizyonunun elzem bir unsuru olarak görüyoruz. Entegrasyon sürecini canlandırmak, AB ve Türkiye'nin küresel zorlukları daha etkili bir şekilde ele almasını sağlayacaktır. AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin yes¸il ve dijital politikaları içerecek şekilde güncellenmesi süreci bir an önce başlatılmalıdır. Bu çağrı, BusinessEurope çatısı altında Avrupa iş dünyasının da ortak mesajıdır."