TÜSİAD: Türkiye için çağdaş bir eğitim seferberliğine ihtiyacımız var

TÜSİAD, eğitimle ilgili tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"TÜRKİYE İÇİN ÇAĞDAŞ BİR EĞİTİM SEFERBERLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ekonomik ve sosyal kalkınmayı başarmış, demokratik laik bir hukuk devleti olan Türkiye için çağdaş bir eğitim seferberliğine ihtiyacımız var. Müfredatı 21. yüzyıl becerilerine uygun hale getirmek, gençlerimize çağın gerektirdiği yetkinliklerin kazandırılması ve katma değeri yüksek bir ekonomi açısından büyük önem taşıyor. Kimseyi geride bırakmadan her bir öğrencinin kaliteli bir eğitime ulaşmasını sağlamak önceliğimiz olmalı. Çağımızda genç kuşaklarımızı ezberciliğe değil eleştirel ve yaratıcı düşünceye dayanan bir eğitimle buluşturmalıyız. Gelecekte özgür düşünen bireylere hem toplumsal yaşamda hem de iş yaşamında her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağız. Kalkınmanın her boyutunda koyduğumuz iddialı hedeflerin gerçekleşmesi de bunu gerektiriyor.

"ÜLKEMİZİN BU YÖNDEKİ İHTİYACI VE YAKIN GEÇMİŞTE YAŞANAN ACI TECRÜBELER DİKKATE ALINDIĞINDA CEMAAT VE TARİKATLARA EĞİTİM SİSTEMİNDE YER OLMAMASI GEREKİR"

Ülkemizin bu yöndeki ihtiyacı ve yakın geçmişte yaşanan acı tecrübeler dikkate alındığında cemaat ve tarikatlara eğitim sisteminde yer olmaması gerekir. Eğitim sisteminde çağdaş eğitimle bağdaşmayan konuların gündemde olmasının ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri ile uyuştuğunu söylemek mümkün değildir. Milyonlarca öğrenci, veli, öğretmen, iş, emek, teknoloji dünyası ve akademi gibi çok geniş bir çevreyi etkileyen eğitim alanında bilime dayalı politikaların uygulanması esas olmalıdır."