ABD'den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland'a yaptırım - Son Dakika
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Politika

ABD'den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland'a yaptırım

ABD\'den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland\'a yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uygur Türklerini Çin'e teslim edilmek üzere sınır dışı eden Taylandlı yetkililere yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

14.03.2025 21:56
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'e zorla geri gönderilen etnik gruplara ilişkin açıklama yaptı. Rubio, Uygur Türklerini sınır dışı ederek Çin'e geri gönderen Taylandlı yetkililere yaptırım kararı alındığını duyurdu.

"ÇİN'İN, UYGURLARI ZORLA GERİ GÖNDERMELERİ İÇİN HÜKÜMETLERE BASKI YAPMA ÇABALARIYLA MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ"

Rubio açıklamasında, "Bugün, Uygurların ya da koruma endişesi taşıyan diğer etnik veya dini grupların üyelerinin Çin'e zorla geri gönderilmesinden sorumlu olan ya da suç ortaklığı yapan mevcut veya eski yabancı hükümet yetkililerine uygulanacak yeni bir vize kısıtlama politikasını duyuruyorum. Çin'in Uygurları ve diğer grupları işkence ve zorla kaybetmelere maruz kaldıkları Çin'e zorla geri göndermeleri için hükümetlere baskı yapma çabalarıyla mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

ABD'den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland'a yaptırım
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

TAYLAND HÜKÜMETİ'NİN MEVCUT VE ESKİ YETKİLİLERİNE VİZE KISITLAMASI

Rubio açıklamasında, "Bu politikayı, 27 Şubat'ta 40 Uygur'un Tayland'dan zorla geri gönderilmesinden sorumlu olan ya da suç ortaklığı yapan Tayland Hükümeti'nin mevcut ve eski yetkililerine vize kısıtlamaları getirmek üzere gerekli adımları atarak derhal uygulamaya koyuyorum. Çin'in uzun süredir Uygurlara karşı işlediği soykırım ve insanlığa karşı suçlar ışığında, dünyanın dört bir yanındaki hükümetleri Uygurları ve diğer grupları zorla Çin'e geri göndermemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD'den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland'a yaptırım - Son Dakika

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