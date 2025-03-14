Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak

Kanlı Ay tutulması gece saatlerinde gözlemlendi ve milyonlarca kişi bu eşsiz anı izlemek için gökyüzüne yöneldi. "Tam ay tutulması" olarak da adlandırılan etkileyici doğa olayında, Dünya, Güneş ile Ay'ın tam ortasına girerek güneş ışığını engelliyor ve Ay yüzeyine gölge gibi düşüyor. Tutulmada Ay kırmızımsı bir renk olarak "Kanlı Ay" ortaya çıkıyor.

TÜRKİYE'DEN DE İZLENDİ

Kanlı Ay tutulması 13 Mart Perşembe'yi 14 Mart Cuma'ya bağlayan gecede gerçekleşti. Tutulma Kuzey ve Güney Amerika'daki gözlemciler tarafından sağlıklı bir şekilde izlendi. Batı Avrupa'daki bazı bölgeler ay batmadan önce tutulmanın tam evresi olarak da bilinen "Totalite" kısmen görebildi. Tutulma Türkiye saatiyle sabah saat 09.20'de başladı ve 40 dakika sonra en yoğun halini aldı. Tutulma Türkiye'den doğrudan gözlemlenemedi.

İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

Astrofotoğrafçılar ve gökyüzü meraklıları, tutulmayı izlemek ve fotoğraflamak için açık alanlara akın etti. Kanlı Ay Tutulması'nın muhteşem manzarası, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gökyüzünde doğanın sunduğu bu etkileyici gösteri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

BAŞAK BURCUNUN 23 DERECESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com stüdyosunda kanlı Ay tutulmasını değerlendirdi. Koç, "Başak burcunun 23 derecesinde gerçekleşiyor. Ay tutulması önemli yıldızlardan birinde gerçekleşiyor. Burası deneb grubu yıldızları içerir. Karşıtlığında ise markab dediğimiz sabit yıldız etkisi mevcuttur. Bu da şu an özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasındaki Venüs ile güçlü bir etkileşim içerisinde. Tam üzerinde oluyor. Bu ay tutulması Satürn baskısı altında gerçekleşiyor." dedi.

"PROBLEMLİ BİR ŞEKİLDE GELİYOR"

Kanlı Ay tutulmasının etkilerine dair bilgiler paylaşan Astrolog Koç, "Satürn baskısı altında olduğunu söyledim Burada tabii ki direkt bir ciddiyetle bir baskı etkisi yaratıyor. Özellikle hayatımızda otorite konumundaki kişilerle ilgili birtakım problemlere de sebebiyet verecektir. 23 derece Balıktaki sabit yıldız üzüntü keder yıkımla ilgilidir. Dolayısıyla da problemli bir şekilde geliyor. Diğer yandanbu ay tutulmasına Uranüs'ten bir destek var yine. Bu da şu anlama geliyor; aslında daha gelenekselin dışında hareket edersek biraz daha özgün daha yenilikçi adımlar atarsak olaylara başka perspektiften bakarsak bu krizi fırsata çevirme şansı da veriyor bize ay tutulması." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZDE ÇOK ÖNEMLİ EKONOMİK KARARLAR ALINACAK"

Koç kanlı Ay tutulmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bu tutulma ileülkemiz adına çok önemli ekonomik kararların alınacağını düşünüyorum. Etkileri 14 Şubat'tan itibaren başladı. Ancak en yoğun etki özellikle 14 Mart'tan bir hafta önce ve bir hafta sonrasında yoğunlaşır. Sonrasında etkiler Eylül ayının 15'ine kadar devam edecek. Tutulma anında başka problemli noktalar var. Venüs Koç burcunda retro pozisyonda. Merkür ise Koç burcunda durağan pozisyonda. Bunlar da bizim şu an ilerletilmiş Türkiye Cumhuriyeti haritasıyla problemli etkiler içeriyor. Plüton'la zorluklar yaratıyor.Buradan kesinlikle ekonomik problemli yapının ortaya çıkma riskini arttırıyor diyebiliriz.

"TÜRK HALKINI ZORA SOKACAK ETKİLERİ OLACAK"

Jüpiter de bu retro ve S pozisyondaki gezegenlerle küçük bir destekleyici etki içerisinde. Muhtemelen bu yıkıcı etkiyi hafifletici yönde destek veriyor. Yani alınacak kararlar her ne kadar önemli olsa da etkisi çok çok büyük olmayabilir. Kurtarıcı, destekleyici etkiler var. Haritaya Mundane astroloji yani ülkeler Astrolojisi şekliyle baktığımız zaman da aslında Türk halkını biraz zora sokacak bazı etkilerin olacağını da görebiliyoruz." dedi.