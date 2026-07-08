TÜSİAD ve EBRD Görüşmesi

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve heyeti ile bir araya geldi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve beraberindeki heyet ile TÜSİAD'da görüştüğünü bildirdi.

Diren'in paylaşımına göre görüşmede, Türkiye ekonomisi ve yatırım ortamına ilişkin öncelikli gündemler değerlendirilirken, yeşil dönüşümün finansmanı, sanayi ve tedarik zincirlerinin karbonsuzlaşması ve COP31 hazırlıkları kapsamında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.