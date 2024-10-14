Tusk: Sınır Güvenliği Müzakere Edilemez

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesi ve Avrupa sınırlarını korumanın görevleri olduğunu ifade ederek, bunun müzakere konusu olmayacağını belirtti.

Tusk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Polonya ve Avrupa sınırını korumak bizim hakkımız ve görevimizdir. Güvenliği müzakere konusu olmayacaktır. Kimseyle. Bu yerine getirilmesi gereken bir görevdir ve hükümetim bu görevi yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Tusk, 12 Ekim'de Polonya'nın "sığınma hakkını geçici olarak askıya alacağını" ve Avrupa Birliği'nden bu kararın "tanınmasını talep edeceğini" açıklamıştı.

Tusk ayıca, "kontrolü yeniden kazanmak ve güvenliği sağlamak" için yeni göç politikasının gelecek hafta kabinesine sunulacağını ifade etmişti.

AB Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper ise yaptığı açıklamada, Tusk'ın sığınma hakkına ilişkin olası adımının "insan hakları alanındaki yükümlülüklerin ihlali" tehdidi oluşturduğunu bildirmişti.

Öte yandan Polonya, göçmenlerin geçişini kolaylaştırdığı gerekçesiyle Rusya ve Belarus'u suçluyor.