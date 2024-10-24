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Tusk: Sırbistan AB için Zorunlu

Tusk: Sırbistan AB için Zorunlu

Polonya Başbakanı Tusk, Sırbistan'ın AB üyeliğini destekleyeceklerini açıkladı.

24.10.2024 15:17
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklediğini ifade ederek AB'nin, Sırbistan ve bölge ülkeleri olmadan tam olmadığını söyledi.

Tusk, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan'ı ekonomi alanında gösterdiği gelişmelerden dolayı tebrik eden Tusk, Polonya'nın Sırbistan ile ikili ilişkilerine önem verdiğini belirtti.

Tusk, "AB'nin genişlemesi Sırbistan'ı da kapsamalı zira Sırbistan ve bölge ülkeler olmadan AB tam olamaz. Biliyorum üyelik süreci zor bir süreç. Polonya bugün AB'nin kilit liderlerinden biri. Bu bağlamda AB'nin genişleme politikası kapsamında Sırbistan ve Batı Balkanlar'ın üyelik sürecine tam destek vereceğiz." dedi.

Vucic de Sırbistan'ın Polonya'nın tecrübelerinden faydalanmak istediğini ifade ederek Tusk ile güncel meseleler dahil olmak üzere yatırım, ekonomi ve daha birçok alandaki konuları ele aldıklarını aktardı.

Bu arada Vucic, Tusk ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i dün akşam yemeğinde Belgrad'da ağırladı.

Kaynak: AA

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