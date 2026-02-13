Tut'ta Heyelan, İki Ev Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tut'ta Heyelan, İki Ev Tahliye Edildi

Tut\'ta Heyelan, İki Ev Tahliye Edildi
13.02.2026 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Tut ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle iki ev tahliye edildi.

ADIYAMAN'ın Tut İlçesi'ndeki Çanakçı köyü yakınlarında sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle risk altındaki iki ev tahliye edildi.

Dün gece saatlerinde Tut ilçesi Çanakçı köyü yakınlarında sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda heyelan riski taşıyan iki evin boşaltılmasına karar verdi. Evlerde yaşayan dört kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Aile fertlerinden ikisi yakınlarının yanına yerleştirilirken, diğer ikisi ilçe öğretmenevinde misafir edildi.

Heyelanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin inceleme ve risk değerlendirme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Adıyaman, Güvenlik, Güncel, Tut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tut'ta Heyelan, İki Ev Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı
Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye’ye geldi Elindeki bastona dikkat Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye geldi! Elindeki bastona dikkat
Üst düzey 10 ligde sadece 3 takım yenilmedi Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti Üst düzey 10 ligde sadece 3 takım yenilmedi! Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti
Ukraynalı Sporcu, anma kaskı sebebiyle diskalifiye edildi Ukraynalı Sporcu, anma kaskı sebebiyle diskalifiye edildi

20:07
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
19:41
“Birini bıçaklamam lazım“ deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı O anların görüntüleri ortaya çıktı
"Birini bıçaklamam lazım" deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
19:02
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 20:36:17. #7.11#
SON DAKİKA: Tut'ta Heyelan, İki Ev Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.